Sascha Heyna ist raus

Die Top 10 schrumpft. An Tag 17 muss wieder einer der Märchenland-Bewohner ausziehen. Die Zuschauer haben entschieden: Sascha muss gehen. Zuvor durften die Bewohner nur Männer nominieren.

Sein Schicksal bei "Promi Big Brother" ist damit besiegelt - es gibt leider kein Happy End. Eines ist nach einem Exit im Märchenland aber immer tröstlich - nämlich, dass die Geschichte nie ganz endet. Denn: Wenn Sascha nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.

Stattdessen können Ramin Abtin und Ikke Hüftgold weiter von den 100.000 Euro Preisgeld träumen. Die beiden wurden mit dem Schlagersänger Sascha nominiert.

Aber wer ist jetzt eigentlich noch dabei? Diese neun Bewohner sind auch weiterhin um den Titel von "Promi Big Brother" 2020 im Rennen:

Diese Bewohner sind bei "Promi Big Brother" raus

Sie haben sich für andere geopfert, hatten Zusammenbrüche und Motivationsprobleme oder standen schlicht und einfach nicht in der Gunst der Zuschauer: Einige Promis mussten "Promi Big Brother" 2020 bereits verlassen - freiwillig und unfreiwillig. Das sind alle bisher ausgeschiedenen Bewohner im Überblick:

Am 28. August steigt das große #PromiBB-Finale. Bis dahin muss jeden Tag ein Bewohner das Märchenland verlassen. In unserem Live-Ticker begleiten wir jede Show für dich und halten dich zu den Geschehnissen immer auf dem neuesten Stand - egal, ob nun jemand gehen muss oder sich nackt in der Dusche räkelt.

>> Hier geht’s zum Live-Ticker <<

"Promi Big Brother":

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr.

Sonst immer ab 22:15 Uhr.

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr.

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter.

Mehr Infos findest du auf PromiBigBrother.de

