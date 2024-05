Du kannst in der Joyn App laufend an Votings zu "Big Brother" teilnehmen. Aktuelle Ergebnisse findest du immer hier zum Nachlesen.

+++ Update, 6. Mai 2024 +++

"Big Brother"-Voting: Diesen Bewohner würden Zuschauer gerne näher kennenlernen

Vom 30. April bis 6. Mai konntet ihr in der Joyn App abstimmen, welche:n Bewohner:in ihr näher kennenlernen wollen würdet. Hier die Top 3 des aktuellen Votings:

Marcus mit rund 24 Prozent der Stimmen Frauke mit rund 16 Prozent der Stimmen Benedikt mit rund 13 Prozent der Stimmen

+++ Update, 30. April 2024 +++

"Big Brother" 2024 - Laut aktuellem Zuschauer-Voting: Simon wird am meisten für Unterhaltung sorgen

Vom 23. bis 29. April 2024 haben wir euch in der Joyn App gefragt, von wem der neuen Bewohner:innen ihr euch am meisten Unterhaltung erwartet. Das aktuelle Voting hat ergeben:

Simon mit 45 Prozent der Stimmen Bertha mit 39 Prozent der Stimmen Luanna mit 16 Prozent der Stimmen

+++ Update, 23. April 2024 +++

Marcus wäre der beliebteste Container-Buddy

Wir haben euch in der Joyn App vom 18. bis 22. April 2024 gefragt, welche:r Bewohner:in euer Container-Buddy wäre. Das aktuelle Voting hat die folgenden Top-5-Bewohner:innen ergeben:

Marcus mit 28 Prozent der Stimmen Tanja mit 22 Prozent der Stimmen Nicos mit 14 Prozent der Stimmen Frauke mit 14 Prozent der Stimmen Benedikt mit 9 Prozent der Stimmen

Kopfkissen oder Bettdecke: Was würdest du eher abgeben?

Vom 18. bis 22. April 2024 haben wir euch in der Joyn App gefragt, ob ihr eher auf das Kopfkissen oder die Bettdecke verzichten könntet. Das aktuelle Voting hat ergeben:

87 Prozent der Teilnehmer:innen können auf ein Kopfkissen verzichten 13 Prozent der Teilnehmer:innen würden lieber die Bettdecke abgeben

+++ Update, 16. April 2024 +++

Mit Marcus könnte man es am längsten aushalten

Vom 10. bis 15. April 2024 haben wir euch in der Joyn App gefragt, mit welche:r Bewohner:in man es am längsten im Container aushalten würde. Das aktuelle Voting hat folgende Top-5-Bewohner:innen ergeben:

Marcus mit 24 Prozent der Stimmen Tanja mit 22 Prozent der Stimmen Benedikt mit 14 Prozent der Stimmen Nicos mit 13 Prozent der Stimmen Maja mit 10 Prozent der Stimmen

+++ Update, 9. April 2024 +++

Tanja wird bis zum Schluss durchhalten

Wir haben euch in der Joyn App vom 3. bis 8. April 2024 gefragt, welche:r der Bewohner:innen am wahrscheinlichsten bis zum Schluss durchhält. Das aktuelle Voting hat die folgenden Top-5-Bewohner:innen ergeben:

Tanja mit 23 Prozent der Stimmen Mateo mit 15 Prozent der Stimmen Nicos mit 14 Prozent der Stimmen Marcus mit 14 Prozent der Stimmen Benedikt mit 12 Prozent der Stimmen

+++ Update, 3. April 2024 +++

Frauke könnte im Container am ehesten die wahre Liebe suchen

Vom 27. März bis 1. April 2024 haben wir euch in der Joyn App gefragt, welche:r Bewohner:in im Container die wahre Liebe suchen könnte. Das aktuelle Voting hat folgende Top-5-Bewohner:innen ergeben:

Frauke mit 35 Prozent der Stimmen Maja mit 22 Prozent der Stimmen Nicos mit 13 Prozent der Stimmen Maxime mit 12 Prozent der Stimmen Christian mit 6 Prozent der Stimmen

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Tanja prägt aktuell die Gruppendynamik am meisten ins Positive

Wir haben euch vom 19. bis 25. März 2024 in der Joyn App gefragt, welche:r Bewohnerin einen positiven Einfluss auf die Dynamik der Gruppe hat. Das aktuelle Voting hat folgende Top-5-Bewohner:innen ergeben:

Tanja mit 25 Prozent der Stimmen Nicos mit 16 Prozent der Stimmen Frauke mit 10 Prozent der Stimmen Mateo mit 9 Prozent der Stimmen Gema mit 6 Prozent der Stimmen

Teilnahme am Voting? So stimmst du ab!

Du kannst bei "Big Brother" während der Laufzeit und in den Liveshows verschiedene Entscheidungen von zu Hause aus treffen und abstimmen.

Manche Votings sind nur per Joyn App beeinflussbar, manche Votings werden durch die Joyn App (aus Deutschland und Österreich), aber auch durch Telefon (nur aus Deutschland) und SMS (aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich) entschieden.

Bitte beachte: In der Joyn App kannst du nur aus Deutschland und Österreich abstimmen. Aus der Schweiz kannst du per SMS an den Abstimmungen teilnehmen.

Alle Infos zum Voting in der Joyn App und per Telefon und SMS kannst du hier nachlesen: