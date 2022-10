Im Casting von "The Taste" 2022 konnten die ersten Löffel bereits überzeugen und sich die Kandidat:innen so einen begehrten Platz in den Teams der Coaches holen. Doch jetzt geht es erst richtig los. Wer kann seine Leistungen von Woche zu Woche steigern? Fabian und Kim konnten mit ihrem Gerichten nicht überzeugen mussten die Kochshow schnell wieder verlassen.

Gastjuror Nelson Müller gibt den Kandidat:innen und ihren Coaches in Folge 2 eine unerwartete Aufgabe. Passend zum Motto "Musik auf dem Löffel" sollen die Köchinnen und Köche Gerichte kreieren, die die Seele streicheln und pure Emotionen auslösen. Jedes Team erhält dafür einen Song aus einem Musik-Genre, welches den kulinarischen Meisterwerken entsprechen soll.

Unsicherheiten führen bei Fabian zum Aus

Team Gelb fällt in der Bewertung des Team-Kochens auf den letzten Platz. Kandidatin Vick, von der der Löffel zur Verkostung geschickt wurde, ist von sich selbst enttäuscht. Sie will nicht, dass aufgrund ihrer Performance ein Team-Kollege gehen muss.

Die Entscheidung fällt Alexander Herrmann nicht leicht. "Eine Person hat mir das Gefühl gegeben, dass es etwas schwierig ist, so ein Vertrauen für die nächsten Wochen aufzubauen", beginnt er seine Begründung. Teilnehmer Markus ist sich nach diesen Worten sicher, dass er nach Hause gehen muss. "Da war keine Souveränität da, obwohl es der eigene Löffel war", führt der Coach fort. Team Gelb muss sich von Hobbykoch Fabian verabschieden.

Zwei rote Sterne für Kim

Im Solokochen sind die Kandidat:innen auf sich allein gestellt. Hier gilt es, selbstbewusst und konzentriert zu kochen und am Ende abzuliefern. Eines der mitgebrachten Zutaten von Nelson Müller, Kakao, Safran oder Pumpernickel, soll in jedem Gericht verarbeitet werden. Die Art und Weise ist jedem Koch und jeder Köchin selbst überlassen.

Kim entscheidet sich bewusst für ein Spiel aus herzhaften und süßen Komponenten. Sie serviert eine gebratene Entenbrust mit Sellerie, Orange, Kakao-Sauce und Filou-Chip. Bei der Verkostung wirft diese Kombination bei den Coaches Fragen auf. "Das muss man lernen zu mögen", sagt Frank Rosin, während er seinen Gaumen die Aromen des Gerichts verarbeiten lässt. Auch Alexander Kumptner steht dem Löffel kritisch gegenüber und bemängelt, dass er beim Essen nicht klar definieren kann, ob es ein Dessert oder eine herzhafte Mahlzeit ist.

Welche Challenge in Folge 3 auf die Kandidat:innen wartet, siehst du am Mittwoch, 5. November 2022 ab 20:15 Uhr in SAT.1.