Markus ist Kandidat bei "The Taste" 2022 

Das Wichtigste in Kürze Alter: 21 Jahre alt

Wohnort: Berlin

Profi oder Hobby?: Profikoch

Beruf: Koch

Mehr du Kandidat Markus

Nachdem Markus im Gastronomiebetrieb seiner Eltern aufwuchs, liegt seine Liebe zum Kochen praktisch in den Genen. Nach einem Praktikum in Österreich zog er mit seiner Mutter nach Berlin, begann dort seine Ausbildung und wechselte währenddessen in das Fine-Dining-Restaurant eines Vier-Sterne-Hotels. Inzwischen ist er bei einem Restaurantschiff in Berlin angestellt und dort für kalte Speisen und Desserts verantwortlich.

Markus auf Instagram Account-Name: @maaxderkoch