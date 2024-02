Auch 2024 buzzern wieder vier Coach-Teams um die besten jungen Gesangsstimmen. "The Voice Kids" geht in die 12. Runde. Und nun steht auch fest, wann die neue Staffel beginnt! Hier findest du alle wichtigen Infos zur neuen Staffel im Überblick.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "The Voice Kids" ist eine Musikshow in SAT.1 und geht am 15. März 2024 in die 12. Staffel.

Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Ablauf der Show, zu den Sendezeiten, den Coaches und vielem mehr.

Hier findest du immer die aktuellsten News und die schönsten Clips.

"The Voice Kids" 2024: Staffel 12 steht bevor

Schon zum zwölften Mal singen die begabtesten Kinder 2024 um den Sieg bei "The Voice Kids". Auch in diesem Jahr gibt es unvergessliche Auftritte und rührende Momente. Nachfolgend findest du alle wichtigen Infos zur Show und Staffel 12.

Anzeige

Anzeige

Start und Sendetermine von Staffel 12

Am 15. März 2024 geht es mit der 12. Staffel auf Joyn wieder los! Außerdem startet die neue Sonderausgabe "The Voice Kids – Die Warm-Up-Show" zu Staffel 12. In SAT.1 gibt es Folge 1 am 22. März um 20:15 Uhr.

Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier

Exklusive Momente in "The Voice Kids – Die Warm-Up-Show" mit Chiara Castelli

In "The Voice Kids – Die Warm-Up-Show" präsentiert Sängerin und All-Star-Talent Chiara Castelli schon zum "The Voice Kids"-Staffelstart exklusive Momente aus der neuen Staffel! "The Voice Kids"-Sieger Egon erzählt, was bei ihm seit der Teilnahme an der Show passiert ist. Die Finalistin Fia aus Team Lena vertrat Deutschland beim "Junior Eurovision Songcontest" mit ihrem eigenen Song und berichtet davon. Und Ellice, die ebenfalls letztes Jahr im Finale war, schaffte schon mit ihrer zweiten Single „Angst>Liebe" den Einzug in die Charts.

Anzeige

Ablauf von "The Voice Kids": Darum geht es

Bei "The Voice Kids" wird das beste Gesangstalent unter 16 Jahren gesucht. Die Kinder treten in mehreren Runden an, um das Publikum und die Coaches, echte Profimusiker:inen, von sich zu überzeugen.

Als Erstes stehen die Blind Auditions an. Hier zählt immer nur die Stimme. Jedes Talent performt ein Lied, während die vier Stühle der Coaches mit dem Rücken zur Bühne stehen. Die Musik-Stars beurteilen das Können nur mit ihrem Gehör. Gefällt einem Coach, was er oder sie hört, wird gebuzzert und der Stuhl dreht sich zur Bühne. Damit ist das Talent automatisch eine Runde weiter.

Wenn sich mehrere Coaches umdrehen, darf das Talent sich aussuchen, in welchem Team es die weiteren Runden bestreiten will. Um die Kids von sich zu überzeugen, müssen die Coaches sich ganz schön ins Zeug legen und greifen auch zu allerlei Tricks.

Im Clip siehst du eine besonders unterhaltsame Blind Audition

Die Coaches helfen den Kids mit vielen Tipps und Übungen, sich weiter zu verbessern und begleiten sie auf ihrer Reise bei "The Voice Kids".

In der letzten Folge der Staffel findet das Finale statt. Hier wählen dann die Zuschauer:innen zu Hause im Voting, wer Gewinnerin oder Gewinner von "The Voice Kids" wird.

Anzeige

Die Coaches 2024: Diese Teams gibt es in Staffel 12

In der 12. Staffel kehren die bisherigen Coaches erneut auf die roten Stühle zurück. Sie versuchen wieder, die besten Talente für ihre Teams zu gewinnen. Mit dabei sind:

Ganze Folgen und Wiederholungen kostenlos auf Joyn ansehen

Du möchtest deine Lieblingsfolge noch mal in voller Länge anschauen oder hast eine Episode verpasst? Das kannst du ganz einfach und gratis auf Joyn. Mit einem Joyn PLUS+-Abo kannst du die nächste Folge sogar schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung sehen und bist allen anderen voraus.

Anzeige

Wer moderiert "The Voice Kids" Staffel 12?

Auch in Staffel 12 präsentieren die Moderations-Profis Melissa Khalaj und Thore Schölermann "The Voice Kids". Sie nehmen die Talente nicht nur am Studio in Berlin in Empfang, sondern bereiten einigen schon vorher ganz besondere Überraschungen.

Die Talente bei "The Voice Kids" 2024

Jede Menge talentierte Kids treten in der 12. Staffel bei den Blind Auditions an. Wer dabei ist, erfährst du bald auf der Talente-Übersicht.

Alle Songs in der offiziellen Playlist

Wenn du jederzeit und überall die Auftritte aus "The Voice Kids" hören willst, kannst du das ganz einfach mit der offiziellen Playlist zur Show bei allen gängigen Musik-Streamingplattformen.

Wer sind die bisherigen Gewinner von "The Voice Kids"?

Es gibt bereits elf Sieger-Talente - jedes Jahr kommt ein neues dazu- zuletzt gewann das Rap-Talent Emma.

Eine Übersicht aller Gewinnerinnen und Gewinner von "The Voice Kids":

Emma gewinnt Staffel 11

Georgia gewinnt Staffel 10

Egon gewinnt Staffel 9

Lisa-Marie gewinnt Staffel 8

Mimi & Josefin gewinnen Staffel 7

Anisa gewinnt Staffel 6

Sofie gewinnt Staffel 5

Lukas gewinnt Staffel 4

Noah-Levi gewinnt Staffel 3

Danyiom gewinnt Staffel 2

Michèle gewinnt Staffel 1

Was aus den ehemaligen Talenten geworden ist, kannst du hier sehen.

Bewerbung: So kannst du selbst teilnehmen

Wenn du auch selbst als Talent bei den Blind Auditions auftreten willst, musst du zuerst das Anmeldeformular ausfüllen. Hier findest du es zusammen mit allen wichtigen Infos zur Anmeldung.

Drehort: Wo wird "The Voice Kids" aufgezeichnet?

"The Voice Kids" wird im Studio Adlershof in Berlin aufgezeichnet. Dort werden auch andere große Shows produziert wie "The Voice of Germany".

So bekommst du Tickets und bist im Studio dabei

Du möchtest die Nachwuchstalente auch mal live im Studio erleben? Tickets können online gekauft werden. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Ticketkauf für "The Voice Kids".