"The Voice Kids" 2021 – die Infos zu Staffel 9

Bei "The Voice Kids" sind die Kleinen die großen Stars. Teilnehmen dürfen junge Gesangstalente im Alter zwischen 7 und 15 Jahren. Neben Solo-Künstlern und Duetten sind in der Staffel 9 von TVK erstmals auch mehrköpfige Formationen wie Bands, Chöre, Hip-Hop-Crews oder auch A-cappella-Ensembles zugelassen.

Ebenfalls neu ist der Online-Moderator Keanu Rapp, der alle Fans durch die digitale "The Voice Kids"-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken führt.

Offizieller Start und Sendezeiten der 9. Staffel von TVK

"The Voice Kids" startet am im Februar 2021 mit neuen Folgen. Der offizieller Start der 9. Staffel erfolgt am Sonntag, den 21.02.2021 um 20:15 Uhr auf SAT.1. Die weiteren Shows von den Blind Auditions bis zum Finale folgen dann stets sonntags – ebenfalls um 20:15 Uhr.

TV-Ausstrahlung und ganze Folgen von "The Voice Kids"

Ab dem 21. Februar 2021 läuft "The Voice Kids" stets sonntags ab 20:15 Uhr auf SAT.1 im TV. Alternativ dazu kannst du die neue Staffel der Talente-Show auch auf Joyn mitverfolgen. Wer mag, darf sich die ganzen Folgen auch kostenlos im Videobereich unter thevoicekids.de immer und immer wieder anschauen.

Die Moderatoren bei TVK 2021

Durch die Show führt auch dieses Jahr wieder das Moderatoren-Dreamteam Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Die gebürtige Iranerin ist seit 2019 an der Seite von Thore Schölermann. Thore selbst gehört bereits seit der 1. Staffel (2013) zum festen TVK-Team und übernahm außerdem bei "The Voice of Germany" sowie bei "The Voice Senior" die Leitung der Show seit der ersten Stunde.

Neu im Moderatoren-Team ist dieses Jahr der Online-Moderator Keanu Rapp. Er stammt selbst aus dem Kosmos von "The Voice Kids", sang 2015 im Team des damaligen Coaches Mark Forster. Danach verfolgte das Ausnahmetalent seine Karriere als Sänger weiter und erlangte bis heute große Popularität durch die Social-Media-Plattformen YouTube und TikTok sowie durch das Joyn-Format "Krass Klassenfahrt". In seiner Rolle als Online-Moderator gibt er den Fans auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken exklusive Backstage-Einblicke und begleitet die Coaches sowie die Talente hautnah.

Die Coaches bei TVK 2021

Zwei Coach-Premieren gibt es in der 9. Staffel von "The Voice Kids" zu feiern: der spanisch-deutsche Singer-Songwriter Alvaro Soler sowie der Deutsch-Pop-Barde Wincent Weiss besetzen jeweils zum ersten Mal einen roten Drehstuhl. Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sowie die "Fantastischen 2" Michi Beck und Smudo im Doppelsitzer haben bereits einen Veteranenstatus in den Reihen der Coaches. Werden sich die beiden Debütanten gegen die erfahrenen Musikgrößen behaupten können?

Das sind die Gewinner aus allen Staffeln "The Voice Kids"?

Seit 2013 durften wir in acht Staffeln bewundern, wie die verschiedenen Coaches aus talentierten Rohdiamanten echte Musik-Brillanten schliffen und groß herausbrachten. Und die funkelnsten Talente gingen im Finale jeweils als Sieger*in des Formats hervor. Hier noch einmal die acht Gewinner*innen im Überblick.