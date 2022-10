Anzeige

In Woche 5 der Jubiläumsstaffel von "Das große Backen" kommt wieder hoher Besuch: Hannes, Gewinner der 9. Staffel, und Bianca, die nach ihrer Teilnahme an der 5. Staffel nun Meisterkonditorin ist, schauen den Hobbybäcker:innen über die Schulter.

Neue Woche, neues Glück: In Episode 5 von "Das große Backen" 2022 kämpfen noch sechs Hobbybäcker:innen um den Sieg. Für Kandidatin Nina schon ein echter Krimi. "Das ist für mich hier eine Achterbahn der Gefühle", verrät sie.

Hannes und Bianca sind Gastjuror:innen

"Die Aufgaben sind nicht einfach", fasst Kandidat Raheem ganz richtig zusammen. In dieser Woche ist die Herausforderung ein Biskuitboden in Grün und gerollt. Eine Challenge, die Hannes und Bianca mitgebracht haben. Sie sind die Gäste in dieser Woche. Hannes gewann im vergangenen Jahr "Das große Backen". Bianca war in Staffel 5 dabei und landete auf dem zweiten Platz. Die Sendung veränderte ihr Leben, denn inzwischen ist sie Meisterkonditorin.

Die beiden Backprofis stellen die technische Prüfung und schauen den Hobbybäcker:innen dabei über die Schulter. Die Preview verrät, dass es alles andere als leicht für die Top Sechs wird.

Beim Verzieren der Torte mit feinen Linien entdeckt Kandidatin Dörte die Künstlerin in sich. "Das macht Spaß! Das ist das, was ich gerne mag", freut sich die 61-Jährige.

Ein Biskuit, der kein Biskuit ist?

Bei der Verkostung stellt Gastjuror Hannes ernüchtert fest: "Der Biskuit, der ist nicht wirklich ein Biskuit." Auch Gastjurorin Bianca pflichtet ihm bei und bemängelt Dellen im Gebäck.

Anzeige

Anzeige

Die ganze Folge aus Woche 5 von "Das große Backen" 2022 kannst du dir hier ansehen.