Christians "Frankenriechl": Aprikosen-Wein-Gelee Riegel

Die noch warme Zartbitterglasur in die Schokoriegel-Silikonform geben, sodass der Boden und Rand später bedeckt sind. Jeweils die Käsekuchen-Schicht leicht eindrücken, sodass die Glasur an der Seite etwas zur Seite austritt. Anschließend die Aprikosen-Wein-Gelee-Schicht einlegen. Nun etwas Mandel-Crunch und die Aprikosen-Schoko-Schicht darauf schichten. Anschließend den Waffelboden einlegen. Zum Abschluss die Glasur an den Seiten und auf den Böden verteilen. Die Schokoriegel-Silikonform zum Kühlen ins Gefrierfach legen. Danach die Riegel vorsichtig aus der Form lösen. Die fertigen Riegel in die individuell gestalteten Banderolen einpacken und zusammen mit Mandelstiften präsentieren.