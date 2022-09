Anzeige

Wie im Rausch backen sich die Kandidat:innen durch die Jubiläumsstaffel, doch in jeden Rezept lauern Fehler und Stolpersteine. Vor allem Kandidat Raiko ging in Folge 3 durch Höhen und Tiefen und scheiterte am Ende vor der Jury.

In der dritten Woche von "Das große Backen" war nicht nur eine Legende zu Gast, sondern auch das Niveau wurde noch einmal kräftig angehoben. Spitzenkoch Tim Raue forderte die Hobbybäcker:innen mit ungewöhnlichen Zutaten heraus und brachte die Kandidat:innen damit ordentlich ins Schwitzen.

The Taste of Tomorrow

Die erste Aufgabe startet gleich mit drei Zutaten, die noch keiner der Backtalente bisher zu Hause verarbeitet hat: Zitronengras, Jalapeños und gedörrte Birnen. Gast-Juror Tim Raue möchte echte Geschmacksexplosionen bei der Verkostung präsentiert bekommen.

Dafür backt Kandidat Raiko Brandteig-Krönchen mit Joghurt-Zitronengras-Creme und Birnen-Jalapeño-Kompott. Das Spiel aus Schärfe und süßen Früchten soll den Sternekoch überraschen. Für den besonderen Kick gibt er außerdem roten Pfeffer mit ins Gebäck.

Nach Ablauf der Backzeit präsentiert der 44-Jährige der Jury vier Exemplare seiner Kreation. "Optisch sieht es etwas lieblos aus", beurteilt der "The Taste"-Coach den Brandteig. Doch die Creme zaubert ein verschmitztes Lächeln auf seine Lippen. "Wölkchenhaft schön", lobt er Raikos Füllung.

Der asiatische Baumkuchen als Königsdisziplin

In der technischen Prüfung verstehen die Hobbybäcker:innen zuerst nur Fragezeichen, von einem Sarawak Layer's Cake haben sie noch nie etwas gehört. Das Festtagsgebäck aus Malaysia besteht aus vielen dünnen Schichten, die einzeln gebacken werden müssen. Raiko hangelt sich bestmöglich durch die einzelnen Schritte im Rezept, doch wie das Ergebnis aussehen soll, weiß auch er nicht.

Anzeige

Anzeige

Nachdem das bunte Muster aus den unzähligen Schichten entstanden ist, muss noch ein Mantel gebacken werden, der Raiko im letzten Moment einreißt. Trotz des unsauberen Abschlusses landet er auf Platz 2 der technischen Prüfung, denn die asiatischen Gewürze stehen im Gegensatz du den Gebäckstücken der Konkurrenz deutlich im Vordergrund der Verkostung.

Optisch eine perfekte Illusion

In der finalen Runde von Folge 3 dreht sich alles um täuschend echte Motivtorten. Innerhalb von 5 Stunden kreiert Raiko eine "Betty Bag" (deutsch: Bettys Handtasche) aus Zitronenlikör-Schoko-Böden mit Eierlikör, Vanille-Kaffee-Creme, Erdbeer-Chili-Kompott und Mandel-Crunch, denn Betty ist nach ihrer Coronainfektion wieder als Jurorin im Backzelt.

Der Stress ist dem gelernten Friseurmeister deutlich ins Gesicht geschrieben. "Ich dreh ab", ruft er hektisch, während er die herausquellende Creme wieder in die Torte streicht. Die Gelatine in seiner Füllung will nicht fest werden und gefährdet das Ergebnis.

Raiko scheidet in Folge 3 aus

Bei der finalen Bewertung sind der fehlende Kaffee-Geschmack und die zu vielen Mandeln in der Torte Gründe für den Punktabzug der Jury. Raheem und Raiko besetzen die beiden letzten Plätze der Rangliste, ihre Punktzahl unterscheidet sich nur um einen Punkt. Mit 32,5 Punkten muss Hobbybäcker Raiko die SAT.1-Backstube am Ende der 3. Episode verlassen.

Anzeige

Alle ganzen Folgen von "Das große Backen" 2022 kannst du dir hier als Wiederholung ansehen.