Anzeige

Sie haben geschwitzt, gekämpft und gekocht. Sieben Kandidat:innen kämpfen im glamourösen Finale um den Sieg in der Jubiläumsstaffel. Wer eine Chance auf den Titel und das Preisgeld von 50.000 Euro hat, erfährst du hier.

Action und Spaß ist bei Robin programmiert

Robin ist der Paradiesvogel unter den Köch:innen. Seine extravagante und teilweise chaotische Art hinter dem Herd hat bereits nicht nur Tim Raue, sondern auch Alexander Herrmann zum Schmunzeln gebracht, der Robin dank des Kandidaten-Jokers in sein Team geholt hat. Obwohl der 29-Jährige kein gelernter Koch ist, hat er ein Gefühl für besondere Aromen und ungewöhnliche Kombinationen.

Theresa zeigt Fingerspitzengefühl am Löffel

Theresa ist neben Tobi das Küken der 10. Staffel. Im Team von Alexander Kumptner zeigt die auszubildende Köchin, dass sie absolut zu Recht in Deutschlands größter Kochshow dabei ist. Ihre feinen und genau geplanten Löffel überzeugen ihren Coach auch in der Blindverkostung immer wieder. Ob sie im Finale noch eine Schippe drauflegen kann?

Anzeige

Anzeige

Jari weiß, was er tut

Jari ist ein absoluter Favorit bei "The Taste" 2022. Als Küchenchef eines Hotelrestaurants kennt er sich mit der extravaganten Küche und internationalen Geschmäckern bestens aus. Konzentriert und mit perfektionistischem Handwerk behält er stets die Ruhe und hält das Niveau von Sternekoch Tim Raue weit oben.

Victoria qualifiziert sich mit sechs goldenen Sternen

Victoria ist der Sonnenschein unter den Finalist:innen. Ihr Coach Alexander Herrmann weiß, wie gut die 28-jährige Hobbyköch:in mit Lebensmitteln arbeiten kann. In unsicheren Momenten steht ihr der Wirsberger Profikoch zur Seite und führt sie mit klaren Anweisungen ans Ziel. Auch ihre Löffel haben bereits in unterschiedlichen Kochrunden goldene Sterne geholt.

Anzeige

Tobias' Ziel: Erst "The Taste" gewinnen, dann Sternekoch werden!

Obwohl Tobi ebenfalls noch in der Ausbildung ist, glänzt er mit geballter Kompetenz und Selbstsicherheit. Dank des Kandidaten-Jokers tritt er im Finale mit Coach Frank Rosin an und will zeigen, was er als junges Nachwuchstalent in der Küche zaubern kann. Auch sein Teamchef sieht großes Talent in Tobi und will den Sieg mit seinem Schützling nach Hause holen.

Holt Philipp mit Ruhe und Strategie den Sieg?

Philipp ist oft ein echter Ruhepol, obwohl es in den Küchen nebenan drunter und drüber geht. Der Food-Stylist aus Berlin verfolgt immer einen konkreten Plan, der ihn bis ins fulminante Finale gebracht hat. In Woche 7 wechselte er von Frank Rosin ins Team Alexander Kumpnter, in dem er nun an die Spitze der Kochshow will.

Anzeige

Anzeige

Christian ist bereit fürs Finale

Christian steht ebenfalls unter der Leitung von Tim Raue, der in diesem Jahr nur absolute Profis in seinem Team hat. Der 35-jährige Berliner konnte in der 10. Staffel schon einige exquisite Löffel ins Rennen schicken und erntete dafür großes Lob. "Auf den Punkt genau geile Gerichte kreieren", ist genau sein Ding, was er auch im Finale beweisen möchte.

Wer den Sieg holt und als Gewinnerin oder als Gewinner aus der 10. Staffel von "The Taste" hervorgeht, siehst du am Mittwoch, 16. November 2022, ab 20:15 Uhr in SAT.1.