Nina (49) aus Mülheim an der Ruhr in NRW

Mülheimerin Nina tritt in große Fußstapfen, denn mit Tammy (2019) und Laura (2020) konnten bereits zwei Mülheimerinnen den Goldenen Cupcake in Deutschlands erfolgreichster Backshow gewinnen. Die 49-jährige Flugbegleiterin holt sich ihre Inspirationen zum Backen in den Ländern, die sie beruflich bereist. Und wenn sie mal nicht durch die Welt fliegt oder backt, verbringt sie viel Zeit mit ihrem Mann auf ihrem Boot. Ninas Ansage an ihre neun Konkurrent:innen: "Rechnet mit mir, ich werde euch nichts schenken!"

Hier findest Du Nina auf Instagram