"Das große Backen" 2021 ist eine Back-Show, die von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.

Der Start der 9. Staffel wird bald bekannt gegeben. Bei uns findest du alle Sendetermine und Sendezeiten.

Auch dieses Jahr backen wieder zehn Teilnehmer:innen um die Wette und kreieren dabei außergewöhnliche Leckereien.

"Das große Backen" 2021: Darum geht's in der Show

Der kulinarische Wettstreit geht in eine neue Runde. Es wird gerührt, geknetet und gebacken, was das Zeug hält! In jeder Folge stellen sich die ambitionierten Kandidat:innen drei Aufgaben, in denen sie ihre Backkünste unter Beweis stellen müssen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken der Goldene Cupcake, 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Backen" 2021

Das lange Warten hat bald ein Ende: Wann "Das große Backen" durchstartet, wird zeitnah bekannt gegeben. Du kannst dich aber jetzt schon auf acht spannende Folgen freuen, um deine Backexpertise auszubauen.

So verfolgst du "Das große Backen" im Livestream

Wenn die SAT.1-Backstube ruft, hast du mehrere Möglichkeiten, "Das große Backen" mitzuverfolgen. Du kannst die Sendung im TV ansehen. Online findest du aber gleichzeitig zur gewohnten Uhrzeit einen Livestream, mit dem du deine Lieblings-Backshow streamen kannst. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen" 2021

Wenn du im TV eine Folge verpasst hast, ist das kein Problem. Du kannst dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de anschauen. Wahlweise steht dir auch der Online-Stream auf Joyn zur Verfügung.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 9

Auch 2021 sind wieder zehn Hobbybäcker:innen bei "Das große Backen" dabei. Wer in dieser Staffel den Rührlöffel schwingt, erfährst du bald hier.

Alle wichtigen Infos zu den Teilnehmer:innen von Staffel 9 findest du im Überblick auf sat1.de. Die Kandidat:innen aus der letzten Staffel kannst du übrigens bei hier noch einmal nachschauen.

Die Moderatorin von "Das große Backen" 2021

Auch dieses Jahr wird Enie van de Meiklokjes die 9. Staffel von "Das große Backen" moderieren. Die Vorfreude ist bei ihr besonders groß: "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller… Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht." Alle Infos zu der Moderatorin findest du hier.

Die Jury von "Das große Backen" 2021

Verkostet und beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Pâtissier des Jahres: "In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!" Alle Infos zur Jury findest du hier.

So funktioniert "Das große Backen"

Fondant ausrollen, Biskuitböden backen und Figuren modellieren muss gelernt sein. Die zehn Kandidat:innen mussten in mehreren Castingrunden ihr Können unter Beweis stellen, denn schließlich sucht die Jury "Deutschlands beste:n Hobbybäcker:in". In jeder Folge bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Aufgaben gestellt, die sie in einer bestimmten Zeit absolvieren müssen. Gemeistert werden die Herausforderungen in einem Zelt auf dem Gelände des Schloss Stülpe in Brandenburg.

Am Ende jeder Episode verlässt jeweils ein:e Kandidt:in die Sendung. Im Finale stehen am Ende noch drei Hobbybäcker:innen, die um den Titel, 10.000 Euro und den Goldenen Cupcake kämpfen. Zusätzlich darf der Gewinner oder die Gewinnerin die eigenen Lieblingsrezepte in einem Backbuch veröffentlichen.

So kannst du dich für "Das große Backen" 2022 bewerben

Du möchtest deine Backkünste unter Beweis stellen? Dann bewerbe dich für die nächste Staffel und zeige uns dein Talent. Fülle dafür das Bewerbungsformular aus:

Jetzt für "Das Große Backen" bewerben

Auf der Seite findest du auch Download-Material zu den Teilnahmebedingungen

Die Rezepte von "Das große Backen" 2021

Du hast in der Sendung deine Traumtorte gesehen und möchtest sie sofort nachbacken? Alle Rezepte der Staffel findest du hier.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2021?

Am Ende jeder Folge muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Sendung verlassen. Wer das sein wird, erfährst du jede Woche hier.

Das sind die bisherigen Gewinner von "Das große Backen"

Wer von den zehn Kandidaten und Kandidatinnen die diesjährige Staffel von "Das große Backen" gewinnen wird, ist noch unklar. Aber diese Hobbybäcker:innen haben die Show bereits gewonnen und durften sich über den Goldenen Cupcake freuen:

Laura Bochinski (Staffel 8)

Tamara Westerfeld (Staffel 7)

Susanne (Staffel 6)

Patrick Dörner (Staffel 5)

Agnes Linsen (Staffel 4)

Monika Triebenbacher (Staffel 3)

Jil Waxweile (Staffel 2)

Heike Kahnt (Staffel 1)

Mehr Infos zu den Gewinner:innen der letzten Staffeln findest du hier:

Finale: Das gibt es bei "Das große Backen" 2021 zu gewinnen

Der Gewinner oder die Gewinnerin der 9. Staffel von "Das große Backen" erhält nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine Geldprämie in Höhe von 10.000 Euro, den Goldenen Cupcake als Trophäe für die eigene Backstube und ein eigenes Backbuch mit allen Lieblingsrezepten.