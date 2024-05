Du kannst in den Liveshows verschiedene Entscheidungen von zu Hause aus treffen und abstimmen. Welche und wann, erfährst du in den jeweiligen Liveshows von "Big Brother" 2024 durch Moderator Jochen Schropp.

Anzeige

Lust auf mehr "Big Brother"?

➡ Alle Folgen und Highlights auf Joyn

"Big Brother" 2024: Allgemeine Infos zur Abstimmung

Grundsätzlich sind manche Votings nur per Joyn App zu entscheiden und mache Votings werden durch die Joyn App (aus Deutschland und Österreich), aber auch durch Telefon (nur aus Deutschland) und SMS (aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich) entschieden. Auch hier achte bitte auf die Moderation in den Liveshows, über welchen Weg welche Entscheidung getroffen wird.

Grundsätzlich stellen wir dir hier den allgemein gültigen Teilnahmeweg vor, unabhängig davon, bei welchem Voting über welchen Teilnahmeweg abgestimmt werden kann.

Bitte beachte auch: In der Joyn App kannst du nur aus Deutschland und Österreich abstimmen. Aus der Schweiz kannst du per SMS an den Abstimmungen teilnehmen.

Anzeige

Anzeige

Teilnahme aus Deutschland:

Aus Deutschland kannst du dir die Joyn App hier runterladen.

Anschließend müsstest du dich bitte einmal kostenlos registrieren und dann kannst du pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde deine Stimme verändern.

Bei Votings, die über die Joyn App und zusätzlich per Telefon und SMS entschieden werden, stimmst du wie folgt ab:

In der Joyn App - siehe oben!

Per Telefon bitte die 01379 - 40 27 + Endziffer deines Bewohners / deiner Bewohnerin anrufen.

Per SMS bitte die Endziffer deines Bewohners / deiner Bewohnerin an 444111 schicken.

Hier die Endziffern der Bewohner:innen, die während der ganzen Staffel gültig sind:

0.50 EUR/SMS/Anruf; Teilnahme ab 14; Alle Informationen auch auf der SAT.1 Teletextseite 460 und unter info.gewinnarena.de; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.

Welche Bewohnerin bzw. welcher Bewohner zum Voting zur Auswahl, steht erfährst du auch in den Live-Sendungen von "Big Brother" 2024!

Anzeige

Teilnahme aus Österreich

Aus Österreich kannst du dir die Joyn App hier runterladen.

Joyn für Android im Google Play Store

Joyn für iOS im App Store

Anschließend müsstest du dich bitte einmal kostenlos registrieren und dann kannst du pro Votingrunde einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde deine Stimme verändern:

Bei Votings, die über die Joyn App und zusätzlich per Telefon und SMS entschieden werden, stimmst du wie folgt ab:

In der Joyn App - siehe oben!

Per SMS bitte die Endziffer deines Bewohners / deiner Bewohnerin an 0901 - 05 04 03 schicken.

Hier die Endziffern der Bewohner:innen, die während der ganzen Staffel gültig sind:

0.50 EUR/SMS; Teilnahme ab 14; Alle Informationen auch unter info.gewinnarena.de; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.

Welche Bewohnerin bzw. welcher Bewohner zum Voting zur Auswahl steht, erfährst du auch in den Live-Sendungen von "Big Brother" 2024!

Teilnahme aus der Schweiz

Aus der Schweiz kannst du bei Votings, die nur über die Joyn App entschieden werden, leider nicht abstimmen.

Bei Votings, die zusätzlich per Telefon und SMS entschieden werden, kannst du dich wie folgt beteiligen:

Per SMS bitte die Endziffer deines Bewohners / deiner Bewohnerin an 55655 schicken.

Hier die Endziffern der Bewohner:innen, die während der ganzen Staffel gültig sind:

90 Rp. / SMS; Teilnahme ab 14; SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS.

Die Teilnahme am Voting ist ohne Gewinnspielteilnahme.

Welche Bewohnerin bzw. welcher Bewohner zum Voting zur Auswahl steht, erfährst du auch in den Live-Sendungen von "Big Brother" 2024!