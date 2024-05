100 Tage, 100.000 Euro, kein Privatleben: Wer wird in die kameraüberwachte Wohngemeinschaft von Big Brother einziehen? Alle Infos zu den Bewohnerinnen und Bewohnern findest du hier.

"Big Brother" 2024: Einzug von 17 Bewohner:innen zum Start

Tanja heißt mit Spitzname "Taube" und arbeitet in der Schwerbehindertenbetreuung. Nicos lebt den 1980er-Jahre-Lifestyle mit Fuchsschwanz, langen Haaren und aufgemotztem Opel. Medium Angela ist die Nichte des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Mateo hat sizilianische Wurzeln und arbeitet seit 30 Jahren als Maler und Lackierer. Und ein:e Bewohner:in verdient ihr oder sein Geld bei OnlyFans.

Diese fünf und zwölf weitere Bewohnerinnen und Bewohner zogen auf Joyn und in SAT.1 bei "Big Brother" ein und begeben sich für 100 Tage in die Isolation des Containers, ohne Kontakt zur Außenwelt, unter permanenter Kamerabeobachtung und allein den Regeln von Big Brother ausgesetzt.

So hat vor 24 Jahren alles begonnen: Big Brother lässt seine Bewohner:innen in dieser Staffel wieder im Container zusammen wohnen. Der besticht durch simple Ausstattung, alles ist normal bis spartanisch eingerichtet. Luxus ist weit und breit keiner in Sicht. Es gibt ein Schlafzimmer für alle mit Stockbetten. Der Außenbereich erinnert mehr an einen vergrößerten Austritt als an einen Garten.

Sensation! Drei weitere Bewohner:innen zogen zur Halbzeit ein News Tag 49 im Container Diese drei Bewohner:innen zogen zur Halbzeit ein Big Brother hat zur Halbzeit eine Überraschung für die WG: Diese Drei sind neu dabei. 20.05.2024

Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Überblick

17 Bewohnerinnen und Bewohner hat Big Brother zu Beginn ausgewählt, um 100 Tage ohne Privatleben und ohne Kontakt zur Außenwelt in seinem Container zu wohnen. Nun ziehen noch drei weitere Bewohner:innen ein. Wer sich der Herausforderung "Big Brother" stellen darf, siehst du hier:

