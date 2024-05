Trauerfall in der Familie

Videobotschaft an die Bewohner:innen! Aus diesem Grund ist Tanja freiwillig ausgestiegen

Bewohnerin Tanja, alias "Taube", hat an Tag 59 den Container des großen Bruders freiwillig aus familiären Gründen verlassen. Mit einer Videobotschaft wendet sie sich nun noch einmal an die Bewohner:innen im Container und gibt Einblicke in ihr Privatleben.