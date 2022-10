Raheem Haidar ist Kandidat bei "Das große Backen"

Raheem (31) aus Hannover in Niedersachsen

Der gebürtige Syrer lebt seit sieben Jahren in Deutschland. In seiner Heimat hat Raheem Jura studiert, nach Abschluss seines Bachelors war abzusehen, dass es dort keine sichere Zukunft geben wird. Mit seinem Visum reiste er zur Familie seiner Schwester nach Hannover. Da sein Studium in Deutschland nicht anerkannt wurde, ging er div. Jobs nach, u.a. in der Gastronomie, wo Raheem seine Freundin kennenlernte. Seit 2020 ist er im Backfieber und begeistert über 1.000 Instagram-Follower mit seinen Kreationen. "Früher habe ich nur gekocht und Torten gekauft – aber jetzt backe ich und wir kaufen keine Torten mehr."

Raheem auf Instagram Account-Name: @_haidarkitchen