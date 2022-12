"Promi Big Brother" 2022: Alle Infos zu Staffel 10, dem Finale und dem Gewinner

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 ist in diesem Jahr mit Staffel 10 auf Sendung.

Am 18. November begann Staffel 10. Verpass nicht den Start und die Sendezeiten.

Marlene Lufen und Jochen Schropp sind das Moderations-Duo.

Wer gewonnen hat, kannst du hier nachlesen.

"Promi Big Brother" zählt für viele zu den Highlights des Jahres. Die Entscheidung, wer die 10. Staffel gewinnt, ist gefallen. Alle Infos zum Finale und zur aktuellen Staffel findest du hier in der Übersicht.

In diesem Jahr steht bei "Promi Big Brother" ein Jubiläum an. Die beliebte TV-Show geht in Staffel 10! Hier kannst du alle wichtigen Informationen nachlesen.

Rainer Gottwald ist der Sieger

Rainer Gottwald ist der Gewinner von "Promi Big Brother" 2022. Er eroberte nicht nur die Herzen der Bewohner:innen, sondern auch der Zuschauer:innen. Die wollten ihn im Finale triumphieren sehen und beschwerten ihm den ersten Platz.

Rainer, Sam, Menderes und Micaela sind im Finale

Lange haben die Bewohner:innen in Loft oder Garage ausgeharrt. Morgen, am 7. Dezember 2022, siehst du das große Finale der 10. Staffel um 20:15 Uhr live in SAT.1. oder auf Joyn. Um den Sieg bei "Promi Big Brother" 2022 kämpfen Menderes, Rainer Gottwald, Sam Dylan und Micaela Schäfer. Verschaffe dir hier einen Überblick über die Finalist:innen. Wie du für deinen Lieblingspromi abstimmen kannst, erfährst du hier.

"Promi Big Brother" 2022: Start und Sendezeiten

Bisher kamen #PromiBB-Fans im Sommer in den Genuss von neuen Folgen. In diesem Jahr ist das anders. Der Start von "Promi Big Brother" 2022 war am 18. November 2022 um 20:15 Uhr und es ging mit neuen Folgen los.

Am 7. Dezember ist das große Finale. Alle Sendezeiten und Sendetermine kannst du dir in der Übersicht anschauen. Dort findest du auch die jeweilige Uhrzeit, zu der die entsprechende Folge startet.

Ganze Folgen in Livestream und Wiederholung

Außer im TV gibt es alle Folgen auf Joyn und im Livestream in der SAT.1-Mediathek. Im Nachgang können alle Folgen kostenlos online angeschaut werden.

Wer ist raus bei "Promi Big Brother"?

Welche Promis sind weiterhin Teil von "Promi Big Brother" und wer hat schon seine Koffer packen müssen? Verschaff dir einen Überblick über die aktuellen Exits in der "Wer ist raus?"-Übersicht.

Die Promis 2022: Wer sind die Bewohner:innen?

Wer wagt die Herausforderung und begibt sich in die Überwachung rund um die Uhr? Bisher war es ein großes Geheimnis, wen Big Brother in diesem Jahr in seine Welt einlädt. Doch nun sind die Namen der Bewohner:innen 2022 bekannt.

Alle Teilnehmer:innen in der Übersicht:

Die Homeshopping-Moderatorin Diana Schell ist 2022 bei "Promi Big Brother" dabei © SAT.1/Nadine Rupp; Die ehemalige Nu-Pagadi Sängerin Doreen Steinert ist Bewohnerin bei "Promi Big Brother" 2022 © SAT.1/Nadine Rupp; Ex Us5-Mitglied Jay Khan zieht in das "Promi Big Brother" 2022-Haus © SAT.1/Nadine Rupp; Jennifer Iglesias nahm 2022 an der Cuppleshow "Love Island" teil, jetzt ist sie Bewohnerin bei "Promi Big Brother" 2022 © SAT.1/Nadine Rupp; Ehemaliger Fußballkommentator Jörg Dahlmann kämpft um den Sieg bei "Promi Big Brother" 2022 © SAT.1/Nadine Rupp; Komiker Jörg Knört zieht ebenfalls in das "Promi Big Brother"-Haus ein. © SAT.1/Nadine Rupp "DSDS"-Liebling Menderes will alles bei "Promi Big Brother" 2022 geben. © SAT.1/Nadine Rupp Nackt-DJane Micaela Schäfer sorgt für Wirbel im "Promi Big Brother"-Haus. © SAT.1/Nadine Rupp Box-Manager Rainer Gottwald teilt aus bei "Promi Big Brother" 2022. © SAT.1/Nadine Rupp Mit "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan wirds bunt bei "Promi Big Brother" 2022. © SAT.1/Nadine Rupp Schauspielerin Tanja Tischewitsch sah man in so einigen TV-Formaten, nun auch bei "Promi Big Brother" 2022. © SAT.1/Nadine Rupp Reality-TV-Sternchen Walentina Doronina zeigt bei "Promi Big Brother" 2022, wieviel hinter ihrem frechen Mundwerk wirklich steckt. © SAT.1/Nadine Rupp Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance mischt die Bude des großen Bruders ebenfalls auf. © SAT.1/Nadine Rupp Schauspielerin Katy Karrenbauer freut sich riesig auf ihre Zeit bei "Promi Big Brother" 2022 © SAT.1/Nadine Rupp Wie wird der Versicherungsdetektiv Patrick Hufen die Zeit bei "Promi Big Brother" 2022 ohne sein Haargel überstehen? © SAT.1/Nadine Rupp

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren wieder

Das eingespielte Moderations-Duo aus Marlene Lufen und Jochen Schropp ist auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Aus dem Studio begrüßen die beiden die Zuschauer:innen, schauen sich genau an, was die Bewohner:innen treiben, und führen durch die Show.

"Promi Big Brother"-Haus 2022: Die Welt von Big Brother

In jedem Jahr lädt der große Bruder die Promis in eine besondere Welt ein. 2019 war es der Campingplatz, 2020 das Märchenland und 2021 waren es die Raumstation und der Big Planet. Welche Welt eröffnet sich den Bewohner:innen in diesem Jahr?

In "Promi Big Brother - Der Countdown" hat der große Bruder Einblick in sein Haus 2022 gegeben. Die Promis erkunden in diesem Jahr den Dachboden und die Garage - doch von Luxus ist noch nicht viel zu sehen. Das änderte sich aber noch: Im Haus gibt's ein Loft.

Titelsong von Staffel 10

Der Titelsong der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brothr" ist eine wahre Hymne! Die Debütsingle von Herr Wolfschmidt, "Es geht um Alles", wurde extra für die Show angepasst. Du kannst den Song überall streamen und downloaden.

Preisgeld über 100.000 Euro

Egal, wer es am Ende schafft, die Gewinnerin oder der Gewinner streicht ein Preisgeld von über 100.000 Euro ein. Bis es so weit ist, gilt es aber jede Menge Prüfungen und Challenges zu bestehen. Denn außer Spielen im Studio gibt es noch weitere Herausforderungen: Das Zusammenleben auf engem Raum mit den anderen Promis, die anspruchsvolle Welt des großen Bruders und die Kameraüberwachung rund um die Uhr - denn Big Brothers wachsamem Auge entgeht nichts ...