Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" ist in Staffel 10 gestartet.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022. Rainer Gottwald ist einer davon.

Im Moment wohnt der Box-Manager im Dachboden. Egal, in welchen vier Wänden Rainer Gottwald lebt, seine Mitbewohnerinnen stehen immer an erster Stelle.

Der erfahrene Box-Manager Rainer Gottwald ist 2022 bei "Promi Big Brother" eingezogen. Egal, ob im Loft, in der Garage oder im Dachboden - alle wichtigen Infos zu seiner Zeit im PBB-Haus gibt es hier in der Übersicht.

Der sechsfache Juniorenweltmeister Luca Cinqueoncie ist Rainer Gottwalds Vorzeigeschützling. Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" lobt der Boxer seinen Manager in höchsten Tönen: "Er hat mich immer begleitet und unterstützt. Er hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin."

Schützling Luca: Rainer Gottwald ist ein Sparfuchs

Im Gespräch mit Jochen Bendel und Romina Langenhan erwähnt der 21-Jährige aber auch, wie der Boxpromoter privat tickt. Rainer verbringe sehr viel Zeit mit seiner aus Thailand stammenden Ehefrau: "Die sind wirklich 24/7 zusammen, seine Frau und er", erzählt der Profiboxer. Auf den Tisch komme im Hause Gottwald oft thailändische Küche.

Bei "Promi Big Brother" ist Rainer meist die Ruhe selbst. Das Thema Geld könnte den Boxmanager im Privaten laut Schützling Luca aber in Wallung bringen.

Der guckt halt, wo er am besten sparen kann. Luca Cinqueoncie über Rainer Gottwald

Rainer scheint also ein kleiner Sparfuchs zu sein. Zum Glück für die restlichen Kandidatin:innen von "Promi Big Brother" 2022 war bei Rainers Einkauf bei Penny davon nicht viel zu sehen! Dort spendierte er sogar einen teuren veganen Käse.

Rainer als Massage-Profi

Bereits bei der Fußmassage von Tanja im Loft konnte Rainer Gottwald seine Qualitäten als Masseur unter Beweis stellen. Im Dachboden angekommen möchte er seinen Kundenstamm erweitern und legt Hand bei Mitbewohnerin Diana Schell an. Sie verwöhnt er mit einer kräftigen Nackenmassage und einer Übung, die hilft, Blockaden zu lösen, indem er die Moderatorin von hinten umarmt und anschließend kurz hochhebt.

Déjà-vu: Rainer bringt Tanja zum Stöhnen

Nach Diana lässt es sich der Ex-Sportler nicht nehmen, noch einmal seine erste Kundin Tanja Tischewitsch zu massieren. Grinsend knetet er erneut ihre Füße und weiß diesmal genau, welche Berührungen sie mag und welche nicht. "Ich mag das auch ein bisschen härter", schwärmt sie und schließt bei Rainers Wellnessprogramm die Augen.

Rainer versus Menderes beim Verwöhnprogramm

Auch Menderes versucht sein Glück bei den Frauen, muss jedoch schnell feststellen, dass seine Massagen und Beautybehandlungen nicht so gut ankommen. Er ist zu grob, was ihm auch Mitbewohner Rainer bestätigt. "Du bist ein Grobian", witzelt der Box-Manager. Damit ist die DSDS-Legende jedoch nicht ganz einverstanden: "Kann ich auch sein vielleicht, ich bin aber auch ein Feinian."

Ob Rainer ihn in den nächsten Tag an die Hand nimmt und ihm zeigt, wie sinnliche Massagen richtig gehen?

Rainer ist ein echter Gentleman

Wenn es um seine weiblichen Mitbewohnerinnen geht, lässt sich Rainer Gottwald nicht zweimal bitten. Als sich Tanja Tischewitsch vor ihn auf die Couch legt, um ein kurzes Päuschen zu machen, nutzt er die Gelegenheit und bietet seine Dienste an.

Zu einer Fußmassage sagt die 33-Jährige nicht Nein und zieht ihre Schuhe und Socken aus. Für eine richtige Massage holt Rainer sogar noch eine Creme und ein Handtuch aus dem Schlafzimmer. "Dann machen wir mal jemanden happy", murmelt er freudig und geht zurück in den Wohnraum.

Intensive Fußmassage sorgt für Glücksgefühle

Mit kräftigen Bewegungen beginnt er, die Füße von Tanja zu kneten. Dafür nutzt er eine thailändische Technik, mit der er unter anderem ihre Achillessehne und das Fußbett intensiv massiert. Tanja scheint die Berührungen des Ex-Sportlers sehr zu genießen, sie schließt die Augen und kommentiert den sinnlichen Umgang mit Seufzen und Stöhnen. Eine Stelle scheint dabei ganz besonders intensiv zu sein. "Ich habe das Gefühl, ich spüre das woanders, wenn du da drückst", sagt sie grinsend.

Rainer Gottwald darf als erster Bewohner ins Loft

Das Schneckenrennen verlor Rainer Gottwald. Doch er muss nur die Garage verlassen, nicht die Show - wie nach der Niederlage befürchtet. Im Gegenteil, der Box-Manager darf als Erster den Luxusbereich erkunden. Allerdings ist die erste Nacht im komfortablen Loft auch geprägt von Einsamkeit.

Die Mitbewohnerinnen von Rainer Gottwald im Loft

Aber Rettung naht. Nach Spiel zwei steht mit Diana Schell die nächste Verliererin fest und sie darf zu Rainer ins Loft. Vor ihrem Wiedersehen gilt es allerdings ein kleines Versteckspiel zu absolvieren.

Einen Tag später folgt Tanja Tischewitsch. Sie wird Rainers zweite Mitbewohnerin, der nun das Luxusleben zusammen mit den zwei Frauen genießen kann. Mit Menderes zieht dann auch noch ein weiterer männlicher Bewohner ein - und alle vier genießen die Annehmlichkeiten des Lofts in vollen Zügen.

"Promi Big Brother" 2022: Rainer Gottwald ist dabei

Sein Gesicht wird oftmals in Verbindung mit Vincent Feigenbutz und Leon Bauer gezeigt. Doch bevor der in Baden-Württemberg geborene Rainer Gottwald Box-Manager wird und Feigenbutz zu vier WM-Titeln verhilft sowie Leon Bauer zum jüngsten deutschen Profi und jüngsten Junioren-Weltmeister macht, ist er selbst deutscher Meister im Kickboxen.

Vom Kampfsportler zum Kampfschwimmer

1980 beginnt Rainer Gottwald mit Taekwondo und wechselt anschließend zum Kickboxen. 1986 wird er schließlich deutscher Meister. "Der Sport hat mir unheimlich viel gebracht, ich habe gelernt, teamfähig zu sein, anderen zu helfen und für die eigene Gesundheit etwas zu tun", erzählt er einer badischen Tageszeitung. Gleichzeitig macht er auch eine Ausbildung zum Kampfschwimmer bei der deutschen Marine. Wegen einer Verletzung am Knie muss er das Kickboxen auf Wettkampfniveau schließlich aufhören.

Schicksalsschlag in Thailand

Nach seiner Scheidung wandert Rainer Gottwald Mitte der 1990er-Jahre nach Thailand aus und eröffnet in Phuket mehrere Wassersport-Center. Dort erlebt er 2004 eine der schlimmsten Naturkatastrophen unserer Zeit. Der Tsunami kostet tausende Menschen das Leben und zerstört ganze Landstriche - und drei von Rainers Wassersport-Centern.

Der Mensch im Vordergrund

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 2010 gründet Rainer eine Box-Promotion-Agentur mit seinem damaligen Freund Jürgen Lutz. Bis 2020 betreut er unter anderem Vincent Feigenbutz.

Für Rainer steht der Mensch im Vordergrund, nicht das Geld. Sein Ziel war es immer, aus seinen Schützlingen gute Vorbilder zu machen, sowohl sportlich als auch menschlich.

Steckbrief von Rainer Gottwald

Alle Infos zu Rainer Gottwald im Überblick:

Name: Rainer Gottwald

Beruf: Box-Manager

Geburtstag: 31. Januar 1966

Sternzeichen: Zwillinge

Familienstand: verheiratet mit Chariya Gottwald

Kinder: zwei Töchter und ein Sohn

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: braun

Instagram: @rainergottwald

Rainer Gottwald im Interview

Der Start von "Promi Big Brother" in SAT.1 steht bevor. Im Interview erzählt er, was ihn auf die Palme bringen würde.

"Promi Big Brother" wird dein erster Ausflug in die Welt der Reality-Shows, was glaubst du, wird dich erwarten?

Rainer Gottwald: Es ist vor allen Dingen eine ganz neue Herausforderung für mich. Vielleicht wird das Schwierigste, ruhig zu bleiben (lacht). Aber im Sport bist du so oft mit Teams aus der ganzen Welt unterwegs. Das sind viele fremde Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst. Das macht mir also keine Sorgen. Ich hoffe nur, dass meine Mitbewohner so teamfähig sind wie ich. Auch über die 24 Stunden Kamerabeobachtung mache ich mir erst mal keine Gedanken.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

Ach, duschen muss ja jeder und ob mit oder ohne Badehose entscheide ich spontan (lacht).

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Meine Familie, gute Gespräche und Sport. Mein Team nach vorn bringen und geschäftlich Erfolg haben. Das ist mir wichtig.

Was bringt dich auf die Palme?

Linke Nummern, Neider und hinterhältige Menschen. Alles, was in die Richtung geht, kann ich gar nicht leiden.

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Ich bin teamfähig, bin Streitschlichter und ich habe es gern ordentlich. Ich bin auch gern die Schulter, wenn sich jemand anlehnen möchte. Und ähnlich wie im Sport für meine Athleten werde ich auch für meine Mitbewohner als Ansprechpartner oder zum Aussprechen da sein.

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

Früher war ich in solchen Situationen sehr impulsiv. Aber ich habe viel in meinem Leben dazugelernt. Heute denke ich lieber erst mal drüber nach, spreche die Leute offen an und gehe Konfliktsituationen diplomatisch an.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

Es kommt drauf an. Wenn die anderen besser sind oder eine bessere Idee haben, kann ich mich auch unterordnen. Aber sonst übernehme ich auch gern die Führung, sodass wir auch Erfolg haben.

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Ich will nicht nur dabei sein, ich will gewinnen! Und Geld ist natürlich auch immer wichtig (lacht).

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

… jede Reality-Show einen Fels in der Brandung braucht (lacht). Faust trifft Herz!

"Promi Big Brother" 2022: Ab November in SAT.1

Welche Aufgaben Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022 bewältigen muss, siehst du ab Freitag, den 18. November 2022, in SAT.1 und auf Joyn.

