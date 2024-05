100 Tage, 100.000 Euro, kein Privatleben: Das ultimative Reality-Format ist zurück. Big Brother sieht alles, gibt die Regeln vor und ist unberechenbar. Hier alle Infos zu "Big Brother" 2024.

+++ Update, 24. Mai 2024 +++

Zuckerbrot und Peitsche an Tag 81

Big Brother verlängert an Tag 81 zur Empörung der Bewohner:innen das Raucherverbot, während Christian seiner Maja eine liebevolle Überraschung vorbereitet: Er backt einen Kuchen mit den Initialen der beiden.

+++ Update, 23. Mai 2024 +++

Bestrafender Adventskalender und Zoff bei Maja und Christian

An Tag 80 verbietet Big Brother den Bewohner:innen für 24 Stunden das Rauchen. Bertha ist empört und pult sich alte Stummel aus dem Aschenbecher. Außerdem geraten Maja und Christian in Streit.

+++ Update, 22. Mai 2024 +++

Eine Weihnachtsfeier mit harten Folgen

An Tag 79 feiert Big Brother mit seinen Bewohner:innen Weihnachten. Dabei kommen Zitate ans Licht, die für Stress zwischen den Kandidat:innen sorgen.

+++ Update, 21. Mai 2024 +++

Zoff um geheime Notizen

Zwischen Marcus und Frauke kracht es an Tag 78 gewaltig.

+++ Update, 19. Mai 2024 +++

Emotionale Beichte in der WG: Christian spricht über seinen schweren Schicksalsschlag

"Big Brother"-Kandidat Christian spricht darüber, wie er nach einem schweren Schicksalsschlag wieder auf die Füße kam und warum eine eigene Familie so wichtig für ihn ist.

+++ Update, 17. Mai 2024 +++

Bertha fällt Marcus' Nominierung sichtlich schwer

Mit dem Finale in greifbarer Nähe werden die Bewohner:innen immer strategischer. Bertha hat sich die nächste Nominierungsstimme gesichert und daraufhin Marcus auf die Liste der möglichen Ausziehenden gesetzt. Wer wird wohl am Montag den Container verlassen müssen?

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

Fraukes Nominierung und fiese Intrigen

In dieser Woche entscheidet das Würfelglück über die Nominierungen im Container, und Christian wählt Frauke als erste Nominierte, was sie traurig und wütend macht. Gleichzeitig planen Luanna und Bertha eine Intrige, um Frauke weiter zu schaden, indem sie überlegen, ihren Freund Marcus oder den starken Kandidaten Chris gegen sie aufzustellen, um ihre Chancen zu verringern.

+++ Update, 15. Mai 2024 +++

Grußbotschaften der Familie und ein Goldenes Finalticket

Die Grußbotschaften ihrer Familie rühren Frauke zu Tränen. Sie erfährt, wie hinter ihrem Rücken im Container über sie gesprochen wird. Außerdem ist Mateo überglücklich über sein Finalticket. Doch nicht alle Bewohner:innen freuen sich mit ihm ...

+++ Update, 14. Mai 2024 +++

Simon äußert sich zu seinem Exit und Botschaft von Tanja

Ihr habt entschieden und Simon die wenigsten Stimmen gegeben. Der Göppinger spricht im Kurzinterview über sein Aus. Außerdem sorgt die Videobotschaft von Ex-Mitbewohnerin Tanja, auch "Taube" genannt, für emotionale Momente.

+++ Update, 13. Mai 2024 +++

Tag 70 bei "Big Brother": Sexy Frauke, 7.000 Euro und ein Rauswurf

Die Sonne scheint, die Hüllen fallen! Kandidatin Frauke zeigt sich im durchsichtigen Zweiteiler im Innenhof des Containers – Mateo, Marcus, Simon und Nicos genießen den Anblick. Außerdem: Am Abend flog Simon aus dem Container und Mateo sahnte im alles entscheidenden Duell des Spielemarathons 7.000 Euro Gewinn ab.

+++ Update 12. Mai 2024 +++

Geschick ist gefragt: Bei der "Aufgabe der Woche" wird es "puschelig"!

Die Aufgabe der Woche mit dem Namen "Puscheliges Vergnügen" sorgt für Stress. Um endlich wieder das doppelte Einkaufsbudget (4,00 Euro pro Tag pro Bewohner:in) zu bekommen, müssen möglichst viele Kissen mit jeweils 49 Puscheln aus Wolle fertiggestellt werden.

+++ Update, 10. Mai 2024 +++

Stunde der Wahrheit: Zwischen Nicos und Mateo kracht es gewaltig

Im Container kracht es zwischen Nicos und Mateo, nachdem Nicos seine ganz eigene "Stunde der Wahrheit" erhält.

+++ Update, 8. Mai 2024 +++

Frauke teilt aus: "Ich lasse mich nicht zum Deppen machen"

Die aktuellen Nominierungen gehen am Container nicht spurlos vorüber: Es herrscht Schockzustand.

+++ Update, 6. Mai 2024 +++

Nominierungen und Cindy aus Marzahn inspiziert den Container

In der Liveshow gab es wieder zahlreiche Nominierungen und die "Mother of Big Brother" kehrte zurück: Cindy aus Marzahn inspizierte den Container.

+++ Update, 5. Mai 2024 +++

Kampfansage von Mateo an Tag 62: Den Sieg haben 'die Alten' verdient

Die nächste Nominierung steht an. Wer gibt wem seine Stimme? Das beschäftigt vor allem Mateo sehr. Der Maler und Lackierer ist dieses Mal nicht vor einem Platz auf der Exitliste geschützt. Mit allen Mitteln versucht der 46-Jährige daher, die Container-Urgesteine gegen die Neuzugänge Bertha, Luanna und Simon einzuschwören.

+++ Update, 3. Mai 2024 +++

Tanja geht freiwillig

Aus familiären Gründen verlässt Tanja den Container.

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Freudentränen und eine "zusätzliche Nomistimme"

Es läuft rund für Benedikt: Nicht nur, dass er neuer Containerchef ist, er gehörte bei der "Tanz in den Mai"-Challenge zu den Gewinnern und darf sich über eine Nachricht von seinen Liebsten zu Hause freuen.

Auch auf Bertha wartet eine Überraschung: Sie darf endlich das Geschenk öffnen, das sie sich in der vergangenen Woche erspielt hat. "Der Inhalt der Schachtel verschafft dir einen entscheidenden Vorteil", lässt der große Bruder die 37-Jährige wissen. Sie öffnet die Schachtel und fragt sich: Was hat es mit der Münze mit der Aufschrift "Zusätzliche Nomistimme" auf sich?

+++ Update, 30. April 2024 +++

Kevins Container-Fazit nach seinem Exit und Baby-Talk an Tag 57

Nach seinem Exit an Tag 56 meldet sich Kevin noch einmal zu Wort. Außerdem schweben Christian und Maja an Tag 57 auf Wolke 7. Sie sprechen über gemeinsame Zukunftspläne. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 29. April 2024 +++

Tag 56 bei "Big Brother": Tränen und ein weiterer Exit

An Tag 56 öffnet sich Luanna gegenüber Mitbewohner Kevin und erzählt von ihrer Jugend im Kinderheim. Außerdem ist Kevin raus.

+++ Update, 28. April 2024 +++

Nach gemeinsamer Liebesnacht: War's das schon mit der jungen Liebe?

Ist die Beziehung zwischen Maja und Christian gar nicht echt? Kevin und Simon wollen es herausfinden und gehen auf Konfrontationskurs.

+++ Update, 26. April 2024 +++

Berthas Geständnis an Tag 53 und Frauke macht Schluss!

Zum Wochenende wird es emotional im Container: Die einen kommen sich näher, andere machen Schluss.

+++ Update, 25. April 2024 +++

Tag 52 bei "Big Brother": Streit um Bertha

An Tag 52 kommt es zu Stress zwischen den Bewohner:innen. Der Grund: Berthas strenger Ton. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 24. April 2024 +++

Tag 51 bei "Big Brother": Heißer Badespaß und Chaos im Container

Während die neuen Bewohner:innen für ordentlich Chaos im Container-Alltag sorgen, kommen sich Frauke und Marcus im Hot Tub näher. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 23. April 2024 +++

So reagieren die Bewohner:innen an Tag 50 auf die Neulinge

Bertha, Luanna und Simon sind zur Halbzeit von "Big Brother" in den Container eingezogen. Während sich einige der Bewohner:innen über die Neulinge freuen, zeigen sich andere eher skeptisch:

+++ Update, 21. April 2024 +++

Überraschung zur Halbzeit: Am Montag ziehen neue Bewohner:innen ein

Big Brother hat zur Halbzeit am Montag eine Überraschung für die WG: In der Liveshow ziehen neue Bewohner:innen ein!

+++ Update, 19. April 2024 +++

Harte "Aufgabe der Woche" und neue Nominierung an Tag 46

An Tag 46 stellt Big Brother die Bewohner:innen vor eine große Herausforderung: Sie müssen mit ihren Händen Löcher stopfen, und das ununterbrochen. Wie lange? Das wird sich zeigen. Außerdem nominiert Frauke Christian für den nächsten Exit. Das trifft Maja hart. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 18. April 2024 +++

"Big Brother" ruft an Tag 45 die Frauen an die Macht und Mateo schützt sich selbst

Aktuell befinden sich nur noch drei Frauen im "Big Brother"-Container. Doch diese Woche verleiht der große Bruder ihnen eine große Macht: Sie allein dürfen nominieren, und zwar nur Männer. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 17. April 2024 +++

Dicke Luft um Mateo an Tag 44

Mateo ist sich sicher: Keine:r gönnt ihm was! Alle stellen sich im Container gegen ihn. Mehr zu den Geschehnissen im "Big Brother"-Container an Tag 44 kannst du hier nachlesen:

+++ Update, 16. April 2024 +++

Frauke im Abseits an Tag 43

Yael wurde aus dem Container geworfen, während Frauke bleiben durfte, obwohl sie auch nominiert war. Diese fühlt sich verloren und unglücklich, da sie glaubt, dass sie keine Chance hat zu gewinnen und jede Woche nominiert sein wird. Mateo stimmt dem zu und kritisiert Frauke heftig. Irgendwie kein guter Tag für sie. Noch nicht mal das Doppelbett hat sie mit On-Off-Kuschelpartner Marcus für sich alleine: Benedikt platziert sich einfach in der Mitte.

+++ Update, 15. April 2024 +++

Strafe, Spiel um doppeltes Einkaufsbudget und ein weiterer Exit an Tag 42

Big Brother bestraft die Bewohner:innen für ihre Regelverstöße. In der Liveshow spielen sie um doppeltes Einkaufsbudget und wieder muss ein Bewohner oder eine Bewohnerin den Container verlassen. Alle Infos zu den Geschehnissen an Tag 42 liest du hier:

+++ Update, 14. April 2024 +++

Kevin als Dating-Coach an Tag 41

Kevin schneidet beim Bewohner:innen-Ranking schlecht ab. Stattdessen kümmert er sich einfach um das Liebesleben seiner Mitbewohner:innen im Container.

+++ Update, 12. April 2024 +++

Knutsch-Sehnsucht bei Frauke an Tag 39

Ausgelassene Party-Stimmung herrscht im Container, denn an Tag 39 veranstaltet Big Brother eine Grillparty. Die Frage bleibt: Werden sich Frauke und Marcus bei einem Kuss wieder versöhnen?

+++ Update, 11. April 2024 +++

Big Beauty, haarige Angelegenheiten und Container-Spaltung an Tag 38

An Tag 38 bei "Big Brother" wird der Container zum Beautysalon umfunktioniert, und Christian und Nicos liefern sich ein schmerzhaftes Waxing-Duell. Weitere Details dazu findest du hier:

+++ Update, 10. April 2024 +++

Tag 37 bei "Big Brother" 2024 - Alte Wunden bei Nicos: "Immer das Ersatzrad"

Nachdem Kevin und Benedikt ihn gemeinschaftlich auf die Exit-Liste gesetzt haben, sitzt der Nominierungsstachel bei Nicos tief, wie er Kevin gesteht: "Ich dachte, das Gefühl habe ich nicht mehr, aber das war gestern da. Es hat sich so angefühlt wie früher. Wenn man sich jemandem anvertraut und dann kommt so was." Mehr zu den Geschehnissen an Tag 37 liest du hier:

+++ Update, 9. April 2024 +++

Nominierungs-Tiefschläge für Frauke an Tag 36: "Keinen Bock mehr hier zu sein!"

Yael, Nicos und Frauke befinden sich derzeit auf der Nominierungsliste. Die Entscheidungen der Zuschauer:innen vom Vortag belasten Frauke deutlich und Tränen fließen. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 8. April 2024 +++

Muss Benedikt an Tag 35 gehen?

Vorigen Montag entdeckte Kevin das goldene Ei während der Ostereier-Suche. Nun wird offenbart, welche überraschenden Folgen diese Entdeckung mit sich bringt. Steht Benedikt vor dem Rauswurf aus dem Container?

+++ Update, 7. April 2024 +++

Eine geheime Lästerrunde und kreative Aufgaben an Tag 34

Frauke eckt bei den anderen Bewohner:innen an. Auch ihre Freundinnen haben keine Lust mehr auf sie. Außerdem wird die schönste Nebensache der Welt auf besonders kreative Art und Weise diskutiert.

+++ Update, 5. April 2024 +++

Tag 32 bei "Big Brother": Wilde Knutschereien, viele Lustmolche und intime Geständnisse

Am Tag 32 heizt sich die Stimmung im "Big Brother"-Container auf. Die Bewohner:innen finden heraus, wer die beste Kusstechnik hat, indem sie eine Plexiglas-Scheibe verwenden. Außerdem gibt es das ein oder andere heiße, intime Geständnis. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 4. April 2024 +++

Tag 31 bei "Big Brother": Der Streit zwischen Frauke und Marcus eskaliert

Dicke Luft im Container! Der Streit zwischen Marcus und Frauke eskaliert an Tag 31 und sorgt für viel Gesprächsstoff:

+++ Update, 3. April 2024 +++

Zoff und erzwungener Frieden an Tag 30

An Tag 30 sorgt Big Brother für Frieden bei den Streithennen Angela und Tanja, bei Marcus und Frauke kracht es umso mehr.

+++ Update, 2. April 2024 +++

Streit und Kuschel-Revival Tag 29 bei "Big Brother"

Nachdem es über Ostern zwischen Angela und Tanja ordentlich gekracht hat, nimmt der Streit auch an Tag 29 kein Ende. Außerdem kuschelt Christian nun wieder mit Zweitwahl Maja, nachdem Maxime gestern den Container freiwillig verlassen hat.

+++ Update, 1. April 2024 +++

Maxime hat "Big Brother" an Tag 28 freiwillig verlassen

Der nächste freiwillige Exit: Maxime hat sich am späten Montagabend entschieden, "Big Brother" zu verlassen.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Love is in the Contain-Air: Erster Kuss zwischen Maxime und Christian an Tag 24

An Tag 24 kommt es zum ersten Kuss im "Big Brother"-Container. Erfahre alles über die aufkeimende Liebe zwischen Maxime und Christian.

+++ Update, 27. März 2024 +++

Doppel-Exit: Sie verlassen überraschend den Container

Sandro und Moritz sind raus! Sie haben den Container überraschend am Mittwochabend verlassen. Die Reaktionen der Bewohnerinnen und Bewohner siehst du im Livestream.

Küchen-Aufstand an Tag 23: Überraschender Exit und Angelas Aufstand im "Big Brother"-Container

Die Bewohnerinnen und Bewohner planen, Medium Angela den Titel als Küchenkönigin streitig zu machen. Das bereitet ihr jedoch wenig Freude, und sie wählt Tanja als Ziel für ihren verbalen Gegenangriff. Weitere Informationen zu den Ereignissen an Tag 23 findest du hier:

+++ Update, 26. März 2024 +++

Frauke und Marcus als erstes Love-Couple: Nun ausgekuschelt an Tag 22?

Am 15. Tag von "Big Brother" findet man Frauke und Marcus abends zusammen im Doppelbett. Könnte das der Beginn des ersten Liebespaares im Container sein? An Tag 22 scheint das schon nicht mehr der Fall zu sein.

Streit und Tränen im Container

Die Liveshow am Montagabend mit ihren Nominierungen führt zu zahlreichen Nachwehen im Container. Zoff und Tränen sind vorprogrammiert. Mehr zu den Geschehnissen an Tag 22 von "Big Brother" liest du hier:

+++ Update, 25. März 2024 +++

"DDR? Was ist das?" Einbürgerungstest an Tag 21 wird zur Belastungsprobe und folgt ein nächster Exit?

Werden die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem doppelten Einkaufsbudget belohnt? Und steht an Tag 21 der nächste Rauswurf an? Weitere Informationen dazu findest du hier:

+++ Update, 24. März 2024 +++

Tag 20 bei "Big Brother" 2024 - "Dreckschweine": Tanja hält den anderen eine Standpauke

An Tag 20 platzt Tanja der Kragen: Im Container ist es ihr einfach zu dreckig. Sie kann nicht glauben, dass ihre Mitbewohner:innen so wenig Interesse haben aufzuräumen.

+++ Update, 22. März 2024 +++

Tag 18 bei "Big Brother" 2024 - Der Bro-Kodex: Männer schützen Männer

An Tag 18 verbünden sich die Männer und schützen sich gegenseitig vor dem nächsten Exit. Die Frauen sind verärgert. Muss deshalb eine von ihnen bald den Container verlassen?

+++ Update, 21. März 2024 +++

Tag 17 bei "Big Brother" 2024: Es raucht gewaltig im Container

An Tag 17 von "Big Brother" steigt plötzlich weißer Rauch über Köln-Bocklemünd auf und der gesamte Container ist verqualmt. Wie konnte das passieren? Weitere Details dazu findest du hier:

Christian und Maxime auf Kuschelkurs an Tag 17

An Tag 17 bricht Maja in Tränen aus, nachdem Christian sie abgewiesen hat. Zu ihrem Leidwesen entdeckt sie ihn nun dabei, wie er mit Maxime im gleichen Bett kuschelt.

+++ Update, 20. März 2024 +++

An Tag 16 dreht sich das Liebeskarussell zwischen Maja, Christian und Maxime

Am 16. Tag kullern bei Maja die Tränen. Christian hat sie abserviert. Etwa für eine andere? Entwickelt sich eine Dreiecks-Geschichte zwischen Maja, Maxime und Christian?

+++ Update, 19. März 2024 +++

Tag 15 bei "Big Brother" 2024: Frauke und Marcus im Kuschelglück

Am 15. Tag von "Big Brother" findet man Frauke und Marcus abends zusammen im Doppelbett. Könnte das der Beginn des ersten Liebespaares im Container sein?

+++ Update, 18. März 2024 +++

Ciara ist an Tag 14 als Zweites raus

Die Nacht im Container verspricht keine Ruhe, da der Streit zwischen Kevin und Sandro kurz vor dem nächsten Rauswurf eskaliert. Außerdem muss Ciara an Tag 14 als Zweites den Container verlassen. Weitere Details dazu findest du hier:

+++ Update, 16. März 2024 +++

Ansage und Aussprache an Tag 12

Im Container werden gegenüber Bewohner Sandro Diskriminierungs-Vorwürfe laut. Nun meldet sich Big Brother zu Wort, um den Sachverhalt zu klären.

+++ Update, 15. März 2024 +++

Rache-Nominierungen an Tag 11

Maximes Verhalten stößt bei den anderen Bewohner:innen auf Ablehnung. Die beschließen sie kurzerhand zu nominieren. Doch damit ist für die 20-Jährige noch nicht das letzte Wort gesprochen.

+++ Update, 14. März 2024 +++

Nominierungsangst bei Ciara an Tag 10

Am zehnten Tag ergreift Big Brother Maßnahmen und verwarnt Ciara nach ihrem Streit mit Maxime. Zusätzlich überrascht er alle Bewohner:innen mit Pizza, was im Container zu weiteren Auseinandersetzungen führt. Mehr Infos dazu findest du hier:

+++ Update, 13. März 2024 +++

Alkoholstreit und Zickenkrieg an Tag 9

Am neunten Tag von "Big Brother" ist die Stimmung im Container angespannt. Im Badezimmer kommt es zur Eskalation beim Gespräch zwischen Ciara und Maxime. Letztere hatte zuvor über den Alkoholeinkauf beschwert, da sie selbst keinen Alkohol trinkt. Weitere Informationen dazu findest du hier.:

Jetzt ist Schluss: Christian serviert Maja ab

Die Annäherung zwischen Christian und Maja sorgte für Aufsehen. Doch an Tag 9 ist plötzlich Schluss. Was zwischen den beiden passiert ist, kannst du hier nachlesen:

+++ Update, 12. März 2024 +++

Angela spricht über häusliche Gewalt

Bewohnerin Angela aus Bremen teilt an Tag 8 von "Big Brother" ihre bewegende Geschichte: Mit nur 15 Jahren auf sich allein gestellt, mit 21 Jahren schwanger und Opfer häuslicher Gewalt. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 11. März 2024 +++

"Du bist ein Egoist!" Containerchef Sandro wird im Essensstreit an Tag 7 abserviert

Am siebten Tag entbrennt ein Streit zwischen Sandro und Kevin. Darüber hinaus ist Jacqueline der erste Exit und ist raus. Weitere Details dazu findest du hier:

Ein US-Serien-Star likt Maximes Instagram-Bilder

Von Tag zu Tag zieht Wassersportlerin Maxime mehr "Big Brother"-Zuschauer:innen in ihren Bann. Auch die Zahl ihrer Follower:innen auf Instagram steigt stetig. Doch die Aufmerksamkeit eines Hollywood-Stars hatte die 20-Jährige aus Wulkenzin (Mecklenburg-Vorpommern) bereits vor ihrer Teilnahme bei "Big Brother".

+++ Update, 10. März 2024 +++

Geht da was? Maja und Christian kommen sich näher

Die Nähe zwischen Christian und Maja sorgt für Aufsehen im Container. Könnte sich eine Lovestory zwischen den beiden entwickeln? Maja ist noch etwas skeptisch - gekuschelt wird trotzdem.

+++ Update, 8. März 2024 +++

Schlafmangel und Nominierungsangst: Zerbricht Moritz am Druck?

Die ersten Tage im Container sind eine emotionale Herausforderung für die Bewohner:innen, und der jüngste Teilnehmer, Moritz, bricht in Tränen aus. Kann er dem Druck standhalten? Finde es hier heraus:

+++ Update, 7. März 2024 +++

Kevins und Mateos Alleingang an Tag 3 trifft auf Gegenwind

Nach nur drei Tagen im Container verhärten sich die Fronten: Während die frisch nominierte Frauke selbst jemanden auf die Exit-Liste setzen darf und zum Gegenschlag ausholt, entwickeln sich Mateo und Kevin immer mehr zu Außenseitern.

Die beiden Freunde gehen einfach ihre eigenen Wege und ignorieren dabei die Anweisung von Containerchef Sandro. Mehr dazu liest du hier:

+++ Update, 6. März 2024 +++

Tag 2 bei "Big Brother": Mateo bricht in Tränen aus

Bereits am zweiten Tag der aktuellen Staffel von "Big Brother" wird es emotional, und Maler Mateo vergießt Tränen. Die Gründe für seine Gefühlsausbrüche und warum er weint, kannst du hier nachlesen:

Außerdem: Maxime und Sandro erledigen den ersten Wocheneinkauf.

+++ Update, 5. März 2024 +++

Erster Zoff im Container: Die Feldbetten-Diskussion

Die neueste Staffel von "Big Brother" 2024 hat begonnen und schon wenige Stunden nach dem Einzug der 17 Bewohner:innen gibt es erste Spannungen und eine ausgelassene Party im Container.

Sandro wurde per Live-Voting zum ersten Containerchef gewählt. Mateo ist aktuell vor einer Nominierung geschützt und Nicos und Jacqueline sind die Ersten auf der Nominierungs-Liste.

Mehr dazu liest du hier:

"Big Brother" 2024: Start, Sendetermine und Sendezeiten

100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: "Big Brother" startete am 4. März 2024 auf Joyn und in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten kannst du in der Übersicht nachlesen.

Der "Big Brother - 24 Stunden Livestream" und Wiederholung

Gleich von der ersten Minute an live dabei: Der "Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn startete am 4. März und bietet dir die Chance, keine Sekunde aus dem Container zu verpassen.

Außerdem findest du alle Tages- und Wochenzusammenfassungen zum Streamen auf Joyn.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Kein Privatleben für 100.000 Euro: Wer wird in die kameraüberwachte Wohngemeinschaft von Big Brother einziehen? Alle Infos zu den Bewohnerinnen und Bewohnern findest du hier.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Bis zum Finale gibt es immer wieder Nominierungen und Exits. Sobald eine Bewohnerin oder ein Bewohner den Container vorzeitig verlassen muss, erfährst du das hier: